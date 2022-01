Corona macht es der VHS Unteres Remstal nach wie vor nicht leicht. Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie gibt es laut Leiterin Stefanie Köhler klare Einnahmeverluste – doch immerhin fällt der Rückgang bei den Teilnehmerzahlen geringer aus als bei anderen Volkshochschulen.

Wegen Corona wird beim neuen Programm, dass die VHS am Dienstag im Rahmen eines Pressegesprächs über die Onlineplattform Zoom vorgestellt hat, deshalb weiter das Angebot an Hybridkursen gestärkt. So gibt es etwa