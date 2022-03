Nachdem sich Baden-Württemberg in der Corona-Warnstufe befindet, gilt für Besuche im Rathaus und in den anderen Verwaltungsgebäuden in der Kernstadt und in den Ortschaften mit Beginn des Monats März die 3G-Pflicht nicht mehr. Besucherinnen und Besucher müssen also keinen Impf- oder Genesenennachweis beziehungsweise Testnachweis mehr vorlegen. Weiterhin gelten jedoch für die Besucherinnen und Besucher die Regelungen zum Tragen einer FFP2-Maske (oder vergleichbar) für Personen ab 18 Jahren.