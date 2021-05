Nachdem Sturmböen am Dienstagvormittag, 4. Mai, den Maibaum in Endersbach zu Fall gebracht haben, ist unsere Redaktion der Frage nachgegangen, ob in den Nachbarkommunen Waiblingen, Kernen und Korb eigentlich dieses Jahr Maibäume aufgestellt wurden. Traditionelle Feiern sind wegen Corona ja nicht möglich. Auch wollten wir wissen, welche Sicherheitsvorkehrungen bei einem Maibaum hinsichtlich des Materials sowie beim Auf- und Abbau beachtet werden müssen – und ob eine Versicherung Pflicht