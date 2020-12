Die Zahl der Corona-Infektionen im Haus Miriam in Waiblingen ist hoch. Am Dienstag, 15. Dezember, hat das Gesundheitsamt deshalb alle Bewohner und Mitarbeiter erneut getestet. Bis dahin war bekannt, dass 33 Bewohner und 20 Mitarbeiter infiziert sind. Zwei Bewohnerinnen sind zu dem Zeitpunkt bereits an Covid-19 gestorben.

Einrichtungsleiter Thomas Sixt-Rummel teilte all das unserer Zeitung am Mittwochnachmittag, 16. Dezember, mit. Er erwartete zu jenem Zeitpunkt die Ergebnisse für Ende