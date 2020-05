Wer Erziehungs- oder Familienprobleme hat, wer als Jugendlicher Fragen hat, die er nicht mit den Eltern besprechen kann oder will, kann sich an die Erziehungsberatungsstelle des Kreisjugendamts in Waiblingen wenden. Das galt vor Corona und gilt noch immer. Nur sieht die Beratung jetzt anders aus.

„Man ruft hier an, macht einen Termin aus und man bekommt den dann auch sehr schnell“ – so läuft der Weg zur Beratung normalerweise ab, sagt Eva Hoffmann, Leiterin der Beratungsstelle. Durch