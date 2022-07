Damit Oma nicht alleine ist: Corona-Post in der Bücherei Waiblingen gefunden

Als die Waiblingerin Karin Ittermann Anfang Juni dieses Jahres die Seiten des Buches aufschlug, das sie sich kurz zuvor in der Bücherei ausgeliehen hatte, fiel ihr eine mit einem Foto bedruckte Postkarte in die Hände: „Liebe Oma, leider kann ich dich zurzeit nicht besuchen. Wir müssen alle zu Hause bleiben, damit sich niemand mit dem Virus ansteckt. Ich denke jeden Tag an dich! Bleib gesund! Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Butterbrezel.“

Worte, die am 22. April 2020 im ersten Lockdown der Corona-Pandemie verschickt worden waren. Auf der Vorderseite: ein Foto von Irmgard Neukamm, ehemalige Bewohnerin des Otto-Mühlschlegel-Hauses in Endersbach, mit ihrer Enkelin. Beide blicken lächelnd in die Kamera. Irmgard Neukamm hatte die Karte von ihrer Enkelin erhalten und zwischen den Seiten des ausgeliehenen Buches vergessen.

„Ich dachte mir: Oh, die wird jemand als Lesezeichen verwendet haben“, erzählt Karin Ittermann. Sie beschloss die Karte zusammen mit einem Brief an die Empfängerin zurückzuschicken: „Vielleicht freut es Sie, diese wiederzubekommen“, enden die Zeilen von Karin Ittermann an Irmgard Neukamm.

Letztere verstarb jedoch am 26. April 2022 im Alter von 87 Jahren - die Karte wurde samt Brief an ihre Hinterbliebenen weitergeleitet.

Familie Neukamm übergibt Karin Ittermann aus Dankbarkeit Blumen

„Sie haben uns so viel Freude bereitet“, sagt Roland Neukamm, Sohn der verstorbenen Irmgard Neukamm, zur Postkarten-Finderin und übergibt ihr einen Strauß bunter Blumen. Um sich für die Rücksendung der Postkarte zu bedanken, hat Roland Neukamm Karin Ittermann ausfindig gemacht. Zufälligerweise wohnt diese nur zehn Minuten vom Haus der Neukamms in Waiblingen entfernt.

Dankbar ist die Familie wegen der Erinnerung, aber auch, weil sie nun die Gewissheit hat, dass die Karte ihrer Tochter im April 2020 bei der Großmutter angekommen war. Im ersten Lockdown sei der Familienvater der einzige Angehörige gewesen, der seine Mutter im Pflegeheim besuchen durfte. Bei seinen Besuchen konnte Roland Neukamm jedoch nicht in das Zimmer, um zu schauen, ob die Karte dort lag.

„Wir haben die Karte nie bei ihr gesehen“, sagt auch Beate Neukamm, die Schwiegertochter von Irmgard Neukamm. Zwar habe diese stets bejaht, die Grüße bekommen zu haben, doch auch aufgrund ihres Gesundheitszustandes sei die Familie sich nicht sicher gewesen, ob sie die Frage richtig verstanden hatte. Nun die Gewissheit: Irmgard Neukamm hatte die Karte bekommen.

Die Besuche im Pflegeheim waren während der Pandemie herausfordernd

Die Geschichte gibt einen Einblick in die Herausforderungen, denen Bewohner von Pflegeheimen und deren Angehörige während der Pandemie gegenüberstanden. Vor allem als der Impfstoff noch in weiter Ferne lag, habe Roland Neukamm Angst gehabt, er könne das Virus ins Heim tragen.

„Bei meinen Besuchen musste ich immer durch den Noteingang in das Gebäude.“ Seine Mutter habe er nur an der Treppe treffen können - er ganz unten, sie ganz oben und in Schutzkleidung. 30 Minuten lang haben die beiden miteinander reden dürfen. „Eine gespenstische Situation“, erzählt Neukamm. Auch die Anzahl seiner Besuche sei dadurch weniger geworden.

Umso mehr freut es ihn, dass seine Mutter die Karte erhalten und rund zwei Jahre lang als Lesezeichen genutzt hatte. „Wir haben ihr bei jedem Besuch sechs bis acht Bücher aus der Bücherei vorbeigebracht“, erzählt Beate Neukamm. Eines davon war das Buch „Unter dem Banner des Kreuzes“, geschrieben von der Waiblinger Autorin Astrid Fritz. Dass bei all den Ereignissen auch noch das Buch einer lokal ansässigen Autorin eine Rolle spielt, hält die Familie für einen schönen Zufall.