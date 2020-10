In immer mehr Städten Deutschlands werden derzeit Altkleider-Container abgebaut. Die Ursachen dafür liegen nicht nur in der Corona-Krise, sondern im Konsumverhalten der Wegwerfgesellschaft. Eine Flut von Billigklamotten erschwert das Geschäft zunehmend. Zudem wird oft illegal Müll in den Containern entsorgt. Auch in Waiblingen und Umgebung sind die Probleme zu spüren, an eine Demontage von Containern denkt das Rote Kreuz vorerst aber nicht.

Viele Menschen empfinden verdreckte