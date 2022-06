„Das hat uns richtig Geld gekostet“: Waiblinger Bilanz nach dem Karten-Ausfall

„Ich mache das jetzt seit 27 Jahren. Dass es einen so flächendeckenden Ausfall gibt, habe ich zum ersten Mal erlebt“: Auch der Bio-Supermarkt „Naturgut“ in Waiblingen hatte Ende Mai mit massiven Kartenzahlungs-Störungen zu kämpfen, berichtet der geschäftsführende Gesellschafter der regionalen Kette, Niko Tsiris.

Am Dienstag, 24. Mai, fing es an, Kunden konnten nur noch mit Bargeld zahlen - wie in vielen Geschäften in ganz Deutschland. Am folgenden Mittwoch büßte der Markt in Waiblingen deshalb nach Tsiris’ Schätzung zehn Prozent Umsatz ein. Über alle Filialen in der Region seien es an dem Tag sogar 15 bis 20 Prozent gewesen.

„Das hat uns richtig Geld gekostet“, so Tsiris. Naturgut prüfe nun, ob Regressforderungen gestellt werden können. „Wir sind ja gut organisiert in Einzelhandelsverbänden, man wird sehen.“

"Da kann nicht nur einfach ein neues Gerät eingestöpselt werden"

Größere, im ganzen Land tätige Supermarkt- oder Drogerie-Ketten waren von den Problemen mit dem Kartenzahlungsgerät H5000 von Hersteller Verifone ebenfalls stark betroffen. Noch weit in den Juni hinein, bis Mitte vergangener Woche, sind Berichte über anhaltende Störungen zu finden. Verifone zufolge lag es an der Software. Es gibt auch Berichte, dass die Nutzer des älteren Geräts schon längst Ersatz anschaffen oder Updates installieren hätten müssen.

Wie dem auch sei, in den Naturgut-Filialen war nach vier oder fünf Tagen eine Lösung mit Lastschrift-Zahlung gefunden. Das Gerät H5000 ist dort inzwischen durch das Nachfolgemodell ersetzt worden. Ganz trivial sei dieser Vorgang aber nicht gewesen, auch organisatorisch, sagt Niko Tsiris. „Da kann nicht nur einfach ein neues Gerät eingestöpselt werden.“

Zum Glück zwei Geldautomaten in der Nähe

Von den ersten zwei Tagen im Mai berichtet der Geschäftsführer für den Waiblinger Naturgut: „Die Leute haben sich relativ schnell darauf eingestellt. Das war ja schnell in aller Munde.“ Zwar gab es durchaus welche, die ihre Einkaufskörbe zurücklassen mussten, weil sie kein Bargeld dabei hatten. Aber in der Nähe der Filiale in der Marktgasse seien zum Glück Geldautomaten von Kreissparkasse und Volksbank. Schwieriger sei die Lage in der Stuttgarter Innenstadt gewesen. Dort hätten auch mehr Kunden verärgert reagiert, berichtet Tsiris. Er glaubt aber, dass der Ärger sich nicht gegen den Laden richtete: „Wenn es an uns liegt, wenn zum Beispiel die Papierrolle der Kasse leer ist, da können die Leute auf uns sauer sein. Aber hier wussten die meisten ja schnell Bescheid.“

Dennoch: Technische Probleme in einzelnen Filialen kenne man - eine Tür geht nicht auf, der Strom fällt aus -, da seien die Auswirkungen teils auch massiv, aber eben auf einen Markt begrenzt. Doch so umfangreiche Probleme wie zuletzt mit der Karten-Zahlung habe es noch nicht gegeben.

Innenstadt-Experte Max Pfund: Viele Händler haben andere Geräte

Während insbesondere große Einzelhändler oder Tankstellen, an denen häufig bargeldlos bezahlt wird, stark betroffen waren, blieben die Folgen in kleineren Läden in Waiblingen überschaubar, glaubt Max Pfund, Vorsitzender des Vereins Innenstadt-Marketing. Er kenne kaum jemanden in der Stadt, der bis zu dem Ausfall noch das betroffene Karten-Terminal H5000 nutzte, so Pfund - außer seinen eigenen Haushaltswarenladen Villinger-Zeller. Dort wurden aber schon nach wenigen Tagen, am Samstag, 28. Mai, die beiden Geräte ausgewechselt.

Eines sei im laufenden Betrieb am Vormittag ausgetauscht worden, das andere dann nach der Schließung am Nachmittag. Zu dem Zeitpunkt sei er auch angerufen worden, mit einem Ersatzangebot ab dem folgenden Montag.

Der Händler erwähnt aber auch, dass er schon im November darauf hingewiesen worden war, dass die alten H5000-Geräte bald erneuert werden müssten. „Ich gehöre zu denen, die es erst mal ausgesessen haben“, sagt er. Vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft wollte er den Tausch nicht riskieren, um die erwartbaren Probleme zu vermeiden. Danach gab es andere interne Gründe, noch etwas zu warten. Dann kam der Mai.

Villinger-Zeller Haushaltswaren: Über 60 Prozent zahlen bar

Pfund weiß aber nur von einem einzigen Kunden, der seinen Einkauf wegen der Störung nicht ausführen konnte. „Die wenigsten Kunden hatten ein wirkliches Problem damit. Schon am Mittwoch und am Freitag nach dem Feiertag wussten viele aus den Nachrichten Bescheid.“

Viele seien schnell zum Geldautomaten und seien dann zurückgekehrt. „Das war bei uns wirklich problemlos, die meisten Leute haben das mit einem Lächeln quittiert - die haben sich höchstens gewundert, dass es das im Jahr 2022 noch gibt.“

Die Kundschaft des Haushaltswarengeschäfts ist aber auch recht bargeldtreu: Bis zum Ausfall hätten 62,3 Prozent im Mai bar bezahlt. Der Rest zahlte überwiegend mit der Girocard. Zu Beginn der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Kontaktloszahler an, habe sich dann aber nicht mehr wesentlich verändert. Max Pfund glaubt, dass das auch mit der Einkaufssituation im kleinen Laden zu tun hat - die sei eben entspannter als im Supermarkt mit Warteschlange im Rücken, die Druck erzeuge, schnell zu zahlen, was für viele Karte oder Smartphone bedeute.

Zunehmen wird nach Pfunds Einschätzung die Bedeutung von Debit- und Kreditkarten von Visa und Mastercard, auch weil mehr per Handy bezahlt wird. „Das nimmt zu, und das kommt die Geschäfte teurer.“ So gehe dabei etwa ein Prozent des Umsatzes an den Dienstleister. Bei Giro-Karten koste es ihn bei der Kreissparkasse nur 0,18 Prozent.