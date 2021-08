Ende dieser Woche wird vom ehemaligen Hotel Koch in Waiblingen wohl kaum noch etwas übrig sein. Das Wohngebäude und der Hotel-Altbau sind bereits abgebrochen, aktuell ist der Hotel-Neubau an der Reihe: Am Montag (16.8.) war von der Devizesstraße aus nur noch die Vorderwand mit den Fenstern der ersten Etage und des Erdgeschosses zu sehen.

Voraussichtlich bis Ende der Woche wird das Gebäude verschwunden sein, sagt Bauleiter Andreas Fröse von der Köster GmbH. Eine große