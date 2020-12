Am Montagabend (14.12.) haben etwa 100 Personen in Waiblingen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Angemeldet war die Demonstration für 18.30 Uhr bis spätestens 19.45 Uhr. Nach 20 Uhr dürfen die Maskenverweigerer nicht mehr auf die Straße gehen: Dann beginnt die Ausgangssperre in Baden-Württemberg.

Die Demo an sich ist erlaubt. "Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in der Zeit von 5 bis 20 Uhr bei Vorliegen triftiger Gründe gestattet, wie beispielsweise die Teilnahme an einer