Demo in Waiblingen: Beschäftigte von Stihl, Syntegon und Co. wollen acht Prozent

Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie – unter anderem von Stihl und Syntegon – haben in Waiblingen für acht Prozent mehr Gehalt demonstriert.

Redner verwiesen bei der Kundgebung am Rathaus am Dienstag (15.11.) auf deutlich gestiegene Preise, etwa für Lebensmittel. Diese würden nicht auf das Vor-Krisen-Niveau zurückgehen, so Jürgen Voag, Betriebsratsvorsitzender bei Bosch in Murrhardt. Den Arbeitgebern warf er wegen deren bisheriger Verhandlungsposition vor, sich „egoistisch“ und „unsolidarisch“ zu verhalten.

Tarifverhandlungen der Metall- und Elektrobranche "wichtig"

Julia Friedrich vom Deutschen Gewerkschaftsbund verwies darauf, wie wichtig die Tarifverhandlungen der Metall- und Elektrobranche seien – auch für Mitarbeiter anderer Branchen und für die „gesamte Gesellschaft“. Die höheren Löhne seien auch für die Familien der Mitarbeiter wichtig, so Friedrich. „Damit ihr es euch leisten könnt, hier in Waiblingen auch mal essen gehen zu können“, nannte sie als Beispiel.

300 Personen nehmen an Kundgebung in Waiblingen teil

An der Kundgebung nahmen laut Polizei circa 300 Personen teil. Angemeldet hatte die IG Metall etwa 800.

Am Postplatz und in anderen Straßen kam es wegen des Demozugs von Stihl in Neustadt in die Innenstadt kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, die Polizei riegelte Kreuzungen vorübergehend ab.

Insgesamt haben sich laut dem örtlichen IG-Metall-Chef Matthias Fuchs über 8000 Beschäftigte in Waiblingen an den aktuellen Warnstreiks beteiligt. An diesem Mittwoch (16.11.) um 4 Uhr morgens soll es Fuchs zufolge die letzten Warnstreiks in Waiblinger Betrieben geben. Folgen könnte eine Urabstimmung und schließlich großangelegte Streiks.