Demo gegen CDU-Bundestagsabgeordneten Joachim Pfeiffer am Montagabend (22.03.) in Waiblingen

Eine Demonstration „für den Ausschluss des CDU-Bundestagsabgeordneten Joachim Pfeiffer“ findet am heutigen Montag (22.3.) um 17.30 Uhr in Waiblingen statt. Treffpunkt ist die CDU-Kreisgeschäftsstelle in der Mayenner Straße 14 in Waiblingen. Laut einer Pressemitteilung wird die Demo von einem nicht näher bezeichneten „Bündnis von Wähler*innen“ veranstaltet. Der Pressemitteilung zufolge fordert das Bündnis den Rücktritt des Abgeordneten Pfeiffer.

Hintergrund ist die Diskussion um zahlreiche Nebentätigkeiten des CDU-Bundestagsabgeordneten. Laut der Mitteilung werde bei der Demo „der Ausschluss von Joachim Pfeiffer von der nächsten Bundestagswahl im September und die Aufklärung von Herrn Pfeiffers Geschäftstätigkeit“ gefordert. Bei einer Vorstandssitzung der CDU Rems-Murr wird das Thema heute Abend diskutiert. Diese Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.