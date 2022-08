Demokratiewochen mit Christoph Sonntag: Demokratie verstehen und schützen

Mein Vater hat mich politisiert. Mit ihm zusammen habe ich schon im Grundschulalter die Tagesschau geschaut. Mit ihm zusammen durfte ich eine Wahlkampfveranstaltung von Willy Brandt besuchen. „Mehr Demokratie wagen!“

Das ist für mich bis heute prägend und Antrieb all meines gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Tuns: Das Leben in einer modernen Demokratie sichert uns Wohlstand und Freiheit.

Und der Gesellschaft in dieser Demokratie etwas zurückzugeben, scheint mir da mehr recht als billig. Zumal die Demokratie gerade darauf baut, dass die Menschen zusammen an dem Modell Demokratie weiterbauen. Deshalb war es für mich eine persönliche Freude, dass beides in Waiblingen zusammenfand: die sentimentale Erinnerung und die so wichtige und positive Aufgabe: Alt-OB Dr. Ulrich Gauß, in dessen Ägide mein Vater das Gartenbauamt übernommen hat, eröffnete die Demokratiewochen der Stiphtung Christoph Sonntag, die diese mit Schülerinnen und Schülern des Berufsbildungswerkes Waiblingen im Rahmen ihrer Projektwoche durchgeführt hat.

Man sollte früh demokratische Grundsätze lernen, sagt Juliane Sonntag

Unsere Demokratie ist immer noch die beste Staatsform, die wir kennen und sie gilt es zu schützen. Und wie immer, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, muss man es erst verstanden haben. Wichtig also, dass man bereits früh demokratische Grundsätze lernt, um sie dann später im Alltag – hoffentlich reflektiert und weiterentwickelt – anwenden und leben zu können. Es ist unabdingbar wichtig, dass unsere Gesellschaft auf die Bildung setzt und unsere Kinder zu überzeugten und stolzen Demokraten erzieht.

Erfreulich also, dass eine Stiftung in Demokratiebildung investiert und gemeinsam mit Jugendlichen die verschiedenen Facetten der Demokratie beleuchtet und ihre Umsetzung in den Alltag untersucht.

Vielerorts herrscht ein großes Missverständnis darüber vor, was Demokratie bedeutet: Geglaubt wird, dass zum Beispiel Mitspracherechte mit Entscheidungen gleichzusetzen seien.

Demokratische Entscheidungen sind und bleiben aber Mehrheitsentscheidungen - auch wenn sie mitunter von der eigenen Meinung abweichen.

Was die Jugendlichen während der Demokratiewochen erlebt haben

Die Jugendlichen bekamen viele Inputs und konnten in Gesprächsrunden, in methodischen Übungen und Exkursionen ihr eigenes Demokratiewissen erweitern.

Bei einem Besuch im Haus der Geschichte in Stuttgart untersuchten die Jugendlichen, wie der Lauf der Geschichte die Demokratie erst möglich gemacht hat, indem sie die letzten 200 Jahre unter die Lupe nahmen.

Themen wie Gleichberechtigung, Rechte und Pflichten, aber auch die Frage nach der Perspektive der Demokratie in naher Zukunft oder welchen Herausforderungen sie sich in unserer Zeit stellen muss, spielten in dieser Woche eine große Rolle.

Mit der Funktion der Medien in der Demokratie, aber auch mit der Entstehung von Verschwörungstheorien konnten sich die Jugendlichen auseinandersetzen. Dazu haben sie inhaltlichen Input in einem Workshop beim Verein „Inside Out e. V. - Kenntnis für Demokratie und Toleranz, gegen Extremismus und Gewalt“ bekommen und viele Übungen dazu gemacht. Praxisorientierte Übungen zu den Kernfragen und vor allem Überlegungen dazu, wie jede und jeder in ihrer und seiner Umgebung aktiv gestalten und sich in das demokratische Geschehen einbringen kann, standen im Mittelpunkt des letzten Tages.

Dankbarkeit sowie Schutz und Erhalt der Demokratie

Es ging um die praktische Umsetzung, denn Demokratie ist ja zunächst eine abstrakte Angelegenheit. Was aber kann der oder die Einzelne für die Erhaltung der Demokratie tun und wie demokratische Ziele praktisch umsetzen?

Ich bin dankbar dafür, dass die Stiphtung Christoph Sonntag Demokratiewochen fördert und durchführt. Und ich bin dankbar dafür, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die sich für die Demokratie starkmachen.

Dass im Haus der Stadtgeschichte ein Raum der Demokratie gewidmet ist und sich dort ganze Schulklassen mit diesem Thema beschäftigen können und lernen, dass sie ein aktives und passives Wahlrecht haben.

Ich bin dankbar dafür, dass in Schulen - schon früh durch die Wahl der Klassensprecherinnen und Klassensprecher – Demokratie eingeübt wird.

Und ich bin dankbar dafür, dass der „Schwanen“ in Waiblingen auf beeindruckende Weise Integrationsarbeit auf der Kulturschiene leistet, eine unglaublich wichtige Arbeit für unsere Demokratie.

Es wird jeden Tag deutlich, dass wir sie mit aller Kraft schützen müssen, trotz mancher kleiner Schönheitsfehler: unsere Demokratie!