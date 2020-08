An der Haltestelle des X 43 in Richtung Ludwigsburg am Waiblinger Bahnhof herrscht am Montagmorgen bei den wartenden Fahrgästen einige Unsicherheit: Neben den Plänen mit den Abfahrtszeiten hängt nämlich immer noch der Warnhinweis, dass die Buslinien Richtung Remseck „bis voraussichtlich 20.08.2020“ erst ab Hegnach fahren, da die Straße zwischen Waiblingen und Hegnach gesperrt war. Alle sind erleichtert, als der Schnellbus mit einigen Minuten Verspätung doch in den Busbahnhof einrollt. Dass