In Beinstein steht das einzige Backhäusle von ganz Waiblingen, das noch in Betrieb ist, weiß Michael Gunser vom Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Waiblingen. Zuletzt war es aber in die Jahre gekommen, Steine lösten sich aus der Decke des Backofens und brachen herunter.

„Schließlich war klar, dass wir etwas tun müssen“, erinnert sich der Beinsteiner Ortsvorsteher Thilo Schramm. Folglich stimmte der Ortschaftsrat für die Sanierung des Backofens im denkmalgeschützten