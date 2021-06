Deutschland gegen Portugal – Fans feiern EM-Sieg am Alten Postplatz in Waiblingen

Partystimmung in Waiblingen: Nach dem Abpfiff des EM-Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal, das die DFB-Elf mit 4:2 gewonnen hat, feierten einige Fans am Samstagabend (19.06.) am Alten Postplatz.

"Manche Autos sind zwei, dreimal vorbeigefahren", berichtet unsere Fotografin, die das Geschehen vor Ort für uns eingefangen hat. Geschmückte Autos waren demnach eher selten, dafür seien auch einige Leute zu Fuß mit Flaggen unterwegs gewesen. "Die Stimmung war gut."

Wichtiger Sieg: Zwei Eigentore machen den Unterschied

Kein Wunder: Nach einer 1:0-Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich und teils lauter Kritik am Spiel der Deutschen, war dieser Sieg möglicherweise entscheidend für den Verbleib der DFB-Elf im Turnier.

Nachdem Cristiano Ronaldo in der 15. Minute zum 1:0 für die Portugiesen getroffen hatte, brachten zwei Eigentore von Ruben Dias (35. Minute) und Raphael Guerreiro (39. Minute.) die Deutschen vor der Halbzeit-Pause in Führung. Robin Gosens (51. Minute) und Kai Havertz (60. Minute) legten in der zweiten Hälfte nach, bevor der Portugiese Diogo Jota in der 67. Minute mit dem 4:2 das letzte Tor des Spiels erzielte.