Devizesstraße in Waiblingen: Lkw verliert Öl

Ein Lkw hat am Dienstagmorgen (28.2.) in der Devizesstraße in Waiblingen Öl verloren. Die Straße nahe dem Bahnhof war für Verkehrsteilnehmer einige Stunden gesperrt. Um 12.17 Uhr teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit, dass die Sperrung wieder aufgehoben ist. Eine Kehrmaschine habe die Ölspur beseitigt.

Ölspur muss vom Bauhof Waiblingen entfernt werden

Der Zwischenfall habe sich gegen 8.30 Uhr am Dienstagmorgen ereignet, sagte Polizei-Sprecher Rudolf Biehlmaier. Zunächst befand sich ein Streifenwagen vor Ort, um die Gefahrenstelle abzusichern.