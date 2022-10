Devizesstraße: Rohrbruch wohl behoben - Sperrung in Waiblingen dauert aber an

Der Wasserrohrbruch in der Devizesstraße scheint vollständig behoben zu sein. Das hat die Stadtverwaltung am Montag (24.10.) auf Anfrage mitgeteilt. Seit Freitagmorgen (21.10.) und übers Wochenende ist intensiv daran gearbeitet worden. „Wenn sich keine anderen Schäden zeigen“, so die Stadt am Montagmittag, soll die Baugrube in der Straße noch am Montag befüllt werden.

Am Dienstag sei dann vorgesehen, den Endbelag aufzubringen, so Oliver Conradt, Leiter Ordnungswesen. „Sollten sich in dem Straßenverlauf aber noch weitere Schadstellen finden, kann die Baufirma erst Dienstagmorgen, 25. Oktober, reagieren und zum weiteren Ablauf eine Aussage treffen“, so Conradt am Montag.

„Wenn alles wie geplant läuft, könnte die Sperrung bereits am Mittwoch im Laufe des Tages wieder aufgehoben werden.“

Am Freitagmorgen gab es in der Devizesstraße einen Wasserrohrbruch, mitten in der Fahrbahn, etwa auf Höhe des Supermarktes Lidl und der Ludwig-Schlaich-Akademie. Der Fahrbahnbelag wurde auf der gesamten Breite etwa auf einer Länge von 30 Metern angehoben und unterspült. Die Straße musste für den Verkehr gesperrt werden. Auch die Wasserversorung für Häuser in der Devizesstraße war am Freitag für Stunden unterbrochen.