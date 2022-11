Diakonie Stetten: Künstler der Remstal-Werkstätten stellen in Stuttgart aus

Mit einer Vernissage wurde in der Jugendherberge Stuttgart International die neue Ausstellung der „Kreativen Werkstatt“ eröffnet. Der Diakonie Stetten zufolge werden zum ersten Mal Werke der Künstlerinnen und Künstler aus der „Kreativen Werkstatt“ gezeigt, die als Teil der Remstal-Werkstätten der Diakonie Stetten kreative Angebote für Mitarbeitende mit Behinderung oder psychischer Erkrankung bietet. „60 farbenfrohe Bilder, Skulpturen und Objekte der Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind nun ein Jahr lang in den Räumlichkeiten der Jugendherberge zu sehen“, heißt es in der Mitteilung der Diakonie.

Kunsthistorikerin Argiro Mavromatis eröffnet die Ausstellung

Im Bistro der Jugendherberge, dessen große Fensterfront den Blick über die Stadt erlaubt, wurde die Ausstellung mit Grußworten und einer Einführung von Kunsthistorikerin Argiro Mavromatis eröffnet. Für musikalische Unterhaltung sorgten Mitglieder der inklusiven Big Band Groove Inclusion. „Die Ausstellung ist bei uns in der Jugendherberge genau am richtigen Ort“, betonte Susanne Pacher, Vorsitzende des DJH Baden-Württemberg, in ihrem Grußwort.

„Ganz unterschiedliche Menschen haben die Kunstwerke geschaffen und ganz unterschiedliche Menschen werden sie im kommenden Jahr sehen. Die Kunstwerke sind eine absolute Bereicherung für das Haus. Zugleich erinnern sie uns auch daran, dass wir noch einiges zu tun haben, wenn wir die Jugendherbergen für alle Menschen zugänglich machen wollen.“

Werke im Bistro der Jugendherberge, in den Fluren und im Treppenhaus

Im ganzen Gebäude können Gäste der Jugendherberge und Besucher der Ausstellung nun die Bilder, Skulpturen und Objekte entdecken. Bereits im Eingangsbereich neben Rezeption und Tischkicker finden sich zwei Galeriewände mit Bildern, teilt die Diakonie mit. Weitere Werke sind im Bistro der Jugendherberge, in den Fluren und im Treppenhaus zu sehen.

„Mit der Ausstellung in der Jugendherberge erobern sich die Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung den öffentlichen Raum“, erklärte Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin des Landesverbands für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg, in ihrem Grußwort. Und auch Thomas Illigmann, Geschäftsbereichsleiter der Remstal-Werkstätten, freute sich über die neue Kooperation und dankte allen Beteiligten: „Wir als Remstal-Werkstätten sind froh, dass wir diese kreative Arbeit anbieten und die Werke hier in der Jugendherberge, ganz im Sinne der Inklusion, der Öffentlichkeit präsentieren können.“

Dank an das Team der Jugendherberge

Das letzte Wort, bevor die Gäste Gelegenheit hatten, die Kunstwerke zu besichtigen und ins Gespräch zu kommen, hatten die anwesenden Künstlerinnen und Künstler, die sich über die Vernissage freuten und dem Team der Jugendherberge dankten.

Die Ausstellung kann von Oktober 2022 bis Oktober 2023 täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr in den Räumlichkeiten der Jugendherberge Stuttgart International besucht werden. Der Eintritt ist frei, die Bilder können käuflich erworben werden.