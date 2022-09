Didgeridoo, Orgel, Heavy Metal: Konzerte in Waiblingen am Wochenende (2.9.-4.9.)

An diesem Freitag, 2. September, und am Wochenende finden in Waiblingen mehrere Konzerte statt. Eine (unvollständige) Übersicht:

Am Freitag gibt es im Rahmen der Reihe „Musik unter den Kastanien“ in der Unteren Sackgasse um 20 Uhr unter dem Titel „Up Down Under“ ein Konzert mit den Musikern Frank Heinkel, Thomas Keltsch und Gerhardt Mornhinweg. Geprägt wird der Klang der Combo laut der Ankündigung von Frank Heinkels Spiel auf Didgeridoo und der afrikanischen Harfe „Kamale N´goni“. Außerdem beherrscht der Musiker den urtümlich anmutenden mongolischen Obertongesang.

gibt es im Rahmen der Reihe „Musik unter den Kastanien“ in der Unteren Sackgasse um 20 Uhr unter dem Titel „Up Down Under“ ein Konzert mit den Musikern Frank Heinkel, Thomas Keltsch und Gerhardt Mornhinweg. Geprägt wird der Klang der Combo laut der Ankündigung von Frank Heinkels Spiel auf Didgeridoo und der afrikanischen Harfe „Kamale N´goni“. Außerdem beherrscht der Musiker den urtümlich anmutenden mongolischen Obertongesang. Im Biergarten der Waiblinger „Messelounge ML14“ in der Düsseldorfer Straße 14 tritt von 19.30 Uhr an der Musiker Werner Will auf. Der Biergarten ist von 17 Uhr an geöffnet.