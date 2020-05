Normalerweise steht ab Ostern das Telefon von Malermeister Uwe Gerhardt aus Waiblingen nicht mehr still. Dieses Jahr klingelt es nur gelegentlich. „Aufträge von Privatkunden sind um etwa 50 Prozent zurückgegangen“, sagt Gerhardt. Die eigene Wohnung wird in der Coronakrise zum persönlichen Schutzraum, in dem viele Menschen zurzeit lieber für sich bleiben wollen. „Viele geplante Renovierungen werden verschoben“, sagt der Malermeister.

Noch haben seine Mitarbeiter und er denno