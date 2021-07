Für die Konzerte der Fantastischen Vier im Rahmen des Waiblinger Open-Air-Sommerfestivals sind noch Tickets erhältlich. Diese finden am Freitag, 3. September, am Samstag, 4. September, und am Sonntag, 5. September, jeweils von 20 Uhr an auf der Brühlwiese beim Waiblinger Bürgerzentrum statt. Bis zu 2000 Menschen sollen dort an einem Konzertabend unterkommen können.

Vorverkauf hat am 12. Juli 2021 begonnen

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen auf der Brühlwiese hat