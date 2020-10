Die Fronackerstraße in Waiblingen wird gesperrt - wegen Bauarbeiten

In der Fronackerstraße arbeiten die Stadtwerke Waiblingen in der Zeit von Mittwoch, 28. Oktober, bis Freitag, 27. November, an der Gas- und Wasserversorgung und schaffen eine Leerrohrtrasse.

Für die Bauarbeiten müssen laut einer Mitteilung Sperrungen für den Straßenverkehr und auf dem Gehweg vorgenommen werden: Von der Ecke Dammstraße bis zur Fronackerstraße reicht der erste Bauabschnitt - und zwar von 28. Oktober bis 5. November. Der zweite liegt zwischen den Gebäuden Nr. 61 und 83 der Fronackerstraße von 5. bis 27. November.

Der Verkehr wird umgeleitet. Anliegern und Bewohnern wird ein Zugang zu ihren Grundstücken ermöglicht, so die Stadtwerke. Sie seien bereits informiert worden.