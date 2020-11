Als die Firma Turmuhrenbau Eisenhart an diesem Montag, 9. November, kurz nach 9 Uhr mit ihrem Kranwagen in der engen Straße „Im Unterdorf“ Richtung Martinskirche fährt, ist die Freude groß. Nach fast sechs Wochen soll die evangelische Kirchengemeinde in Waiblingen-Neustadt ihre Turmuhr wieder erhalten. Diese wurde Ende September von der Firma aus dem Landkreis Ludwigsburg wegtransportiert, um den Rost zu entfernen und Ziffern sowie Zeiger wieder frisch zu vergolden.

Es wird gefilmt