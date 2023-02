Die Pläne fürs Hess-Areal Waiblingen: Was hinter dem Aus der Pferde-Ranch steckt

Reiterinnen und Reiter aus dem Umfeld der „Clay Pit Ranch“ sind geschockt über die Kündigung des Pachtvertrags für den Pferdehof. Die Reithalle soll einem neuen Kreisverkehr weichen, der das Hess-Areal weiter erschließt. Nach den Daimler-Hallen westlich der Maybachstraße soll auch der Osten des Hess-Areals bebaut werden. Das zeigen sowohl der Rahmenplan der Eigentümer als auch der offizielle Bebauungsplan „Technologie- und Zukunftspark Hess“. Was lässt sich aus den Plänen herauslesen?

So beschreibt die Stadt Waiblingen das Hess-Areal im Bereich der Dieselstraße: „Der westliche Stadteingang ist derzeit geprägt durch ungeordnete Lagerflächen, teils leerstehende Gebäude und Areale, die für eine private Freizeitnutzung (Beispiel Pferdehaltung) in Anspruch genommen werden.“ Insgesamt zeige sich das Gelände der ehemaligen Ziegelwerke in einem ungeordneten städtebaulichen Zustand, was sich „äußerst negativ“ auf den westlichen Stadteingang auswirke. So heißt’s in der erläuternden Sitzungsvorlage vom Mai 2019, als der Gemeinderat den Bebauungsplan mehrheitlich beschlossen hat.

Ziegelei 21: Mix aus Industrie, Gewerbe, Kreativität und Gastro

Zugrunde liegt ein Rahmenplan „Ziegelei 21“, den die Familie Hess erstellen ließ. Dort sind größere Industrieanlagen im Westen zu sehen: der heutige Prototypenpark von Daimler. Im Osten in Richtung Dieselstraße und im Norden des Sees sollen „kleinteiligere Gewerbeflächen“ realisiert werden. Hier geht das Industriegebiet ins Gewerbe- beziehungsweise Mischgebiet Ameisenbühl über. Durch einen Mix von Industrie, Gewerbe, Dienstleistung, Forschung und Entwicklung, Kreativbereich sowie Gastronomie soll ein lebendiges und attraktives Quartier entstehen – so zumindest die Vision „Ziegelei 21“. Das Gerücht, Daimler wolle am Standort ein „Batterie-Werk“ errichten, ist nach Recherchen unserer Redaktion falsch. Die Pläne selbst treffen zur konkreten Nutzung der Gebäude keine Aussagen. Der Bebauungsplan legt nur Fenster fest, innerhalb derer gebaut werden darf.

Einmündung zur Westtangente bekommt wohl eine Ampel

Tatsache aber ist, dass wie zuvor schon die Maybachstraße auch die Dieselstraße verlängert werden soll. Laut einer verkehrstechnischen Untersuchung sind die Knotenpunkte im Verlauf der Max-Eyth-Straße stark genug, den zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. An der Einmündung der Max-Eyth-Straße in die Westtangente/Dammstraße seien jedoch leistungssteigernde Maßnahmen erforderlich. Durch Ampeln und Abbiegestreifen könne die Leistungsfähigkeit verbessert werden. Von einem Anschluss an die Westumfahrung ist allerdings keine Rede, vielmehr soll das Gebiet über die Verlängerungen der Maybachstraße und der Dieselstraße ans bestehende Straßennetz angebunden werden.

Alternativ-Standort für Reithalle in Waiblingen?

Den neuen Kreisverkehr, der bei der jetzigen Pferderanch gebaut wird, und den bereits fertiggestellten an der Maybachstraße verbindet künftig eine neue Privatstraße. Ein öffentlicher Fußweg führt von der Straße „Ameisenbühl“ beim Bahnhof in Richtung Hess-Areal. Die Dieselstraße soll – parallel zur privaten Verkehrsfläche – mit einem öffentlichen Gehweg ausgestattet werden, auf dem Fußgänger vom Bahnhof zum Berufsschulzentrum gelangen können. Am neuen Kreisverkehr schließt zudem laut Rahmenplan ein Weg an, der am alten Eisele-Gelände (künftig BBW/Diakonie) vorbei an die Hermann-Hess-Straße anknüpft.

Nördlich der Daimler-Hallen sieht der Rahmenplan auch einen neuen Standort für die Pferderanch mir Reithalle vor. Ganz aktuell ist der Rahmenplan aber nicht mehr. So ist darin auch die Wasserstoff-Tankstelle vorgesehen, die tatsächlich beim Waiblinger Tor gebaut wird. Die Errichtung eines alternativen Reit-Standorts in bisheriger Größe sei zwar in Planung, ließ die Eigentümerfamilie unlängst mitteilen – die Realisierung wird jedoch aus nicht näher bezeichneten Gründen als „vage“ bezeichnet. Indes hoffe die Familie auf ein Fortführen des Reitbetriebes in kleinerem Rahmen mit Reitunterricht für Kinder und für therapeutisches Reiten. Die Machbarkeit werde geprüft. Die Online-Petition auf change.org zur Rettung der Clay Pit Ranch hat inzwischen einen Stand von rund 6000 Unterschriften erreicht.