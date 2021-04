Anwohner und Durchgangsverkehr in der Schmidener Straße in Waiblingen müssen noch auf eine ganze Weile Sperrungen und Umleitungen in Kauf nehmen. Seit gut zwei Wochen erneuern die Stadtwerke zwischen den Gebäuden 51 und 103 die alten Gas- und Wasserleitungen. Später folgt nach einer Bürgerbeteiligung der grundlegende Umbau der Schmidener Straße in zwei Bauabschnitten 2021 und 2022. Was kommt sonst noch an Baustellen zu auf Verkehrsteilnehmer in Waiblingen? Ein Großprojekt steht in der