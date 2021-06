Den großen Ansturm auf den digitalen Impfpass hat es zumindest bei Barbara Nogrady, Inhaberin der Bahnhof-Apotheke Dr. Riethmüller, nicht gegeben – doch dafür hat sie zwei Lücken bei der Eingabemaske der Software entdeckt. So ist nach ihrer Darstellung nicht ganz klar, wie mit Genesenen zu verfahren ist, die nur eine Impfung erhalten haben. So musste die Apothekerin am Montagmorgen einen Genesenen wieder nach Hause schicken. Und auch bei jenen Menschen, die eine Kreuzimpfung aus Astrazeneca