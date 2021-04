Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrisen, lärmende Großstädte und Weltuntergangsstimmung: Die Zeit des Expressionismus war eine Zeit der Extreme – und der überbordenden Kreativität. Werke namhafter Künstler wie Paul Klee, Käthe Kollwitz, George Grosz, Otto Dix, Emil Nolde und Wassily Kandinsky vereint die neue Ausstellung „Im Rausch der Zeit“ in der Galerie Stihl Waiblingen. Der Haken an der Sache: Sie kann wegen der Corona-Pandemie zunächst nur digital stattfinden, obwohl die Bilder ganz real in