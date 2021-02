Im Rems-Murr-Kreis ist die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfizierten je 100 000 Einwohner, am Wochenende wieder unter 50 gefallen. Der Landkreis gilt also erstmals seit Oktober 2020 nicht mehr als Risikogebiet – eine erfreuliche Entwicklung.

Was die Freude trübt: Die vom Robert-Koch-Institut errechnete Inzidenz für ganz Baden-Württemberg liegt am Dienstagmorgen (2.2.) noch bei 74,6 und für Deutschland beträgt sie gar 90. Am höchsten sind die Ansteckungszahlen im Verhältnis zur