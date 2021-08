Am Montag (23.8.) sind am Landratsamt am Alten Postplatz in Waiblingen drei Linden gefällt worden. Wie zuvor berichtet, hatte die Verwaltung des Rems-Murr-Kreises die Baumfällung mit der Begründung angekündigt, dass die bisherige Dienstwagengarage in eine Garage für Fahrräder umgebaut wird. Die Fällung sei in diesem Fall auch während der sogenannten Vegetationsperiode möglich – also den Frühlings- und Sommermonaten von Anfang März bis Ende September –, weil die drei Bäume keine Lebensräume