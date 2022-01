Aktuell sind 89 Schüler oder auch Lehrer von Waiblinger Schulen mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilt die Stadtverwaltung Waiblingen auf Nachfrage der Lokalredaktion Waiblingen mit. Drei Klassen befinden sich aktuell im Fernlernunterricht.

An Waiblinger Kindertagesstätten seien aktuell zwölf Personen an einer Corona-Infektion erkrankt, so die Stadtverwaltung. Bisher musste noch keine Gruppe geschlossen werden, was mit der Corona-Verordnung zusammenhängt. Die Stadt Waiblingen weist