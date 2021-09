Fahrer der Busunternehmen OVR und Fischle streiken pünktlich zum Schulstart für drei Tage am Standort Waiblingen – und das sorgt für zahlreiche Ausfälle bei den örtlichen Buslinien. Betroffene Eltern von Schülern reagieren wie schon vor Wochen teilweise empört. „Wir zahlen jeden Monat einen beträchtlichen anteiligen Betrag an Fahrtkosten und dann ist die regelmäßige Beförderung nicht gewährleistet“, ärgert sich Ruth Petershans aus Bittenfeld in einer Mail, die auch an Landrat Richard Sigel