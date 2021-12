Wegen Corona hatten Eltern in Baden-Württemberg die Möglichkeit, ihre Kinder für die letzten drei Tage vor den Weihnachtsferien vom Unterricht in der Schule zu befreien. Zwischen den einzelnen Schulen in Waiblingen schwankt die Zahl der Kinder, die jetzt daheim bleiben. An der Staufer-Realschule gingen bei rund 540 Schülern nur 15,16 Anträge ein, an der Salier-Gemeinschaftsschule auf der Korber Höhe gehen zwischen 20 und 30 Prozent der mehr als 600 Schüler nicht in die