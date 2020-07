Wer durch Neustadt fährt, kommt automatisch an ihr vorbei: Verkehrsgünstiger kann ein Geschäft kaum liegen als die „Drogerie Luise“ an der S-Kurve der Hauptstraße. Viele Pendler kennen nur den verschnörkelten, an die fünfziger Jahre erinnernden Schriftzug – in der Ortschaft selbst aber kennt den Laden jedes Kind. Nicht mehr lange, denn nach 40 Jahren ist Ende August Schluss. Für immer. Eigentlich hätte Inhaberin Luise Kögel gerne noch weitergemacht – doch dann kam dieser Brief.

Wer