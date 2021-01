Die in Waiblingen ansässige Hilfsorganisation Mercy Air Deutschland ruft im Vorfeld des Wirbelsturms Eloise im südöstlichen Afrika dringend zur Unterstützung ihres Helikoptereinsatzes in Mosambik auf. Das teilte der Verein am späten Freitagnachmittag, 22. Januar 2021, mit. In den Morgenstunden des Samstags, 23. Januar 2021, soll der Wirbelsturm Eloise in Mosambik voraussichtlich als Kategorie-1-Sturm an Land gehen.

„Es sind Niederschläge vorhergesagt, die sonst in einem Jahr fallen