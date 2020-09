Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten unser aller Leben umgekrempelt: Viele Menschen gingen in Kurzarbeit, die Schulen waren geschlossen, wer arbeiten durfte, tat das nach Möglichkeit von zu Hause aus. Plötzlich bekam der private Wohnraum eine ganz andere Bedeutung. Paare und Familien verbringen seit Corona unter Umständen sehr viel mehr Zeit gemeinsam in der Wohnung als vor der Krise – das mag in vielen Situationen etwas Schönes sein, bringt aber auch Konfliktpotenzial mit