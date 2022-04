Im Waiblinger "Wirtshaus" am Alten Postplatz sind Fotografien zu sehen, die Dustin Hönes während der vergangenen Corona-Lockdowns in der Region aufgenommen hat. Ein Bild zeigt beispielsweise ein Eichhörnchen, das einen Miniatur-Einkaufswagen in einem Pflanzkasten auf Hönes’ Balkon inspiziert.

Der Fotograf ist 30 Jahre alt, er ist der Sohn von CBC-Betreiber Matthias Hönes und inzwischen selbst als Betriebsleiter im Gastronomie-Unternehmen tätig. Seine Bilder hängen