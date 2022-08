E-Rezept: Ärztin Anke Menikheim aus Waiblingen-Bittenfeld könnte sofort loslegen

Apotheken in ganz Deutschland müssen vom 1. September 2022 technisch in der Lage sein, E-Rezepte vom Arzt anzunehmen – doch noch können Ärzte in Baden-Württemberg diese neue Rezeptform gar nicht nutzen. Waiblinger Apothekerinnen sagten kürzlich unserer Redaktion, was sie sich vom E-Rezept versprechen. Nun kommt eine niedergelassene Medizinerin zu Wort. Dr. Anke Menikheim hat als Fachärztin für Allgemeinmedizin in Bittenfeld und in Kleinheppach jeweils eine Praxis, in der sie sich zusammen mit den Ärztinnen Dr. Manuela Hammes, Dr. Veronika Kohlmannsperger und Dr. Simona Bender um die Patienten kümmert. Sie selbst ist technisch ebenfalls bereit für das E-Rezept – doch ab wann das die Patienten in der Praxis betrifft, weiß sie nicht.

Haben Sie in der Praxis in Bittenfeld und in der Praxis in Kleinheppach schon alles technisch umgestellt, so dass Sie ab dem 1. September 2022 E-Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente ausstellen könnten?

Wir können technisch zum 01.09.2022 oder auch sofort in beiden Praxen mit der Ausstellung von E-Rezepten beginnen. Die E-AU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) nutzen wir bereits. Wann wir jedoch wirklich starten, ist noch völlig unklar. Offiziell findet der Rollout wie folgt statt: Stufe 1 – ab September steigen die Praxen in den KV-Regionen Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe nach und nach ein, zunächst mit Pilotpraxen auf freiwilliger Basis; weitere Praxen kommen hinzu. Der Rollout wird dabei eng begleitet, um Probleme schnell identifizieren und lösen zu können. Ab 1. September 2022 werden außerdem die Apotheken in ganz Deutschland E-Rezepte annehmen. Stufe 2: Werden die festgelegten Qualitätskriterien der Gematik für die erste Stufe des Rollouts erfüllt, starten frühestens am 1. Dezember 2022 sechs weitere KV-Regionen mit dem Rollout. Für den Start der Stufe 2 ist ein Beschluss der Gesellschafter der Gematik notwendig. Stufe 3: Läuft auch die Stufe 2 des Rollouts erfolgreich, startet das E-Rezept in den verbleibenden KV-Regionen (vermutlich drei Monate später). Ob wir in Stufe 2 oder 3 dabei sind, steht aktuell nicht fest. Hinzu kommt, dass im Moment bei Stufe 1 die Datenschützer Probleme beim E-Rezept sehen. Einer Pressemeldung nach hat die KVSH (Kassenärztliche Vereinigung Schleswig Holstein) die Rolloutphase bis auf Weiteres eingestellt. Wie die KVBW (Kassenärztliche Vereinigung Baden Württemberg) reagieren wird, wissen wir Stand heute nicht. Vermutlich verschieben sich die Stufen nach hinten.

Was finden Sie als Ärztin am E-Rezept gut, was nicht?

Gut finden wir, dass die Digitalisierung voranschreitet und endlich auch der Medizinsektor in der Lage ist schnell und effizient zu arbeiten. Die Umstellung macht für uns auch dahingehend Sinn, dass Rezepte dann nicht mehr so einfach gefälscht werden können, was durchaus vorkommt. In naher Zukunft wird es durch das E-Rezept auch möglich sein, schneller Wechselwirkungen zwischen einzelnen Medikamenten zu erkennen. Mit der E-Rezept-App kann auch vorab überprüft werden, ob das benötigte Medikament in der Apotheke vorrätig ist. Unnötige Fahrzeit, falls man mehrere Apotheken anfahren muss, wird dem Patienten erspart. Natürlich sehen wir aber auch, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Patienten die technischen Voraussetzungen haben müssen, wie ein Smartphone und eine neue, aktuelle Krankenkassenkarte mit NFC-Funktion und PIN, sonst kann das E-Rezept nicht genutzt werden. Für den Fall, dass Sie die App nicht nutzen möchten, besteht weiterhin die Möglichkeit, sich die Zugangsdaten für Ihr Rezept ausdrucken zu lassen. Die Regelungen für die Ausdrucke sind identisch zu denen für Papierrezepte.

Apotheker sehen den Vorteil, dass es bei Fehlern auf dem Rezept leichter ist, diese zu korrigieren, gerade im Hinblick auf die Abrechnung mit der Krankenkasse. Können Sie das nachvollziehen?

Ja, das können wir durchaus nachvollziehen. Die Quote von fehlerhaften Rezepten ist zwar bei uns im Hause minimal, ich kann mir jedoch durchaus vorstellen, dass es für die Apotheken in Summe der Rezepte aller Ärzte dann eine Vereinfachung ist, diese Rezepte schnell und unbürokratisch zu berichtigen.

Befürchten Sie, dass es wegen der Einführung des E-Rezepts zu erhöhtem Beratungsaufwand kommt?

Sicher werden wir zu Beginn einen höheren Beratungsaufwand pro Patient haben, bis jeder das Prozedere verstanden hat. Nach Einführung haben wir aber einen geringeren Aufwand und somit lohnt es sich beim Rollout durchaus ein wenig Zeit zu investieren. Dies war auch zum Beispiel so, als wir die Covid-19-Impfzertifikate auf digital umgestellt haben, damit die Patienten den Code in ihren digitalen CovPass einlesen konnten.

Würden Sie selbst als Patientin ein E-Rezept über die neue App einlösen?

Jederzeit gerne, nach erfolgreich absolvierter Testphase wie im Rolloutplan vorgesehen. Wir sehen praktische Vorteile im Alltag. Wenn ich heute mein Bahnticket über eine App bekomme, Konzertkarten und meine Flugtickets, warum dann nicht mein Rezept? Das Rezept ist sicher gespeichert, kann nicht verlegt oder verloren werden. Benötigt man im Abrechnungsquartal ein Folgerezept, spart man sich den Weg zu uns, da wir das Rezept digital auf die App übermitteln können. Laut Gematik sorgen Sie über mehrere Verschlüsselungen auch für die gebotene Datensicherheit.

Wann endet eigentlich die Übergangsfrist, bis wann Sie als Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg das E-Rezept einführen müssen?

Bezüglich Übergangsfrist gibt es kein finales Datum. Eigentlich war die Einführung verpflichtend zum Januar 2022, jedoch hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) die Pflicht ausgesetzt, bis die Testläufe erfolgreich absolviert werden.