Nach einem halben Jahr E-Scooter-Verleih in Waiblingen endet am 31. Oktober die Testphase. Die Stadt und die Anbieterfirma Lime werten dann die gesammelten Erfahrungen und Daten aus. Voraussichtlich im Dezember soll der Gemeinderat entscheiden, ob und wie es mit den Elektro-Tretrollern weitergeht. Was passiert bis dahin mit den vorhandenen Scootern? Und was bringt die Strafgebühr für falsches Parken bislang?

E-Scooter dürfen nicht überall parken

„Im täglichen Gebrauch gibt es unterschiedliche Erfahrungen mit den Angeboten im Free-Floating-System, bei dem die Roller überall dort abgestellt werden können, wo es nicht verboten ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Verboten ist das Abstellen beispielsweise in Uferbereichen von Gewässern, auf Schulhöfen, Grünanlagen, Friedhöfen und in der Fußgängerzone.“ Während der Testphase sind auch weitere No-Parking-Areas festgelegt worden, also Bereiche, in denen die E-Scooter nicht geparkt werden dürfen.

Verboten ist es unter anderem in der Altstadt, bei der Galerie Stihl und im Waldmühleweg bis zur Talstraße, am Bahnhof oder beim Salier-Schulzentrum und dem Berufsbildungswerk (BBW).

Für falsches Parken wird den Nutzern inzwischen 25 Euro in Rechnung gestellt, so die Stadt - zuvor waren bis zu 50 Euro genannt worden. Wie oft diese Gebühr schon berechnet worden ist, kann die Stadt nicht sagen: Betreiber Lime habe ihr mitgeteilt, dazu noch nicht genügend Daten zu haben.

„Entsprechend zurückhaltend muss man noch mit Aussagen über Effekte sein, aber es ist nach Erfahrungen in anderen Städten, beispielsweise in Paris, mit der gleichen Summe, davon auszugehen, dass es wenig Ausleiher gibt, die den Verstoß zweimal begehen, und eine schnelle Sensibilisierung erfolgt“, so das Rathaus.

Roller können auch nach Testphase ausgeliehen werden

In die Auswertung der Testphase sollen auch Rückmeldungen aus der Bürgerschaft einfließen. Im Dezember sollen die Ergebnisse im zuständigen Gemeinderatsausschuss vorgestellt werden, der dann entscheidet, wie es weitergeht. Bis dahin, so die Stadt, läuft der Betrieb der E-Roller weiter. „Sie können also weiterhin zu den bisherigen Konditionen ausgeliehen und genutzt werden.“

Fahrten mit den E-Scootern kosten in Waiblingen 25 Cent pro Minute sowie eine Entsperrgebühr von einem Euro. Andere Anbieter als Lime gibt es hier bislang nicht. Von der Stadt heißt es: „Die Elektroroller sind ein Baustein für eine vielfältige und nachhaltige Mobilität. In Verbindung mit dem ÖPNV können die Scooter zur Bewältigung der sogenannten letzten Meile genutzt werden (Mikromobilität).“

Wie überall, wo Verleih-Systeme für elektrische Tretroller entstanden sind, gibt es aber auch Kritik, etwa, wenn die Fahrzeuge den Gehweg versperren.

Aber auch zu Vandalismus an den Verleih-Scootern selbst ist es in Waiblingen gekommen.