E-Scooter von Lime für Waiblingen: Probebetrieb verlängert - mit Einschränkungen

Elektroroller der Firma Lime können in Waiblingen vorerst weiter ausgeliehen werden - und zwar künftig auch in den Ortschaften. Nach kontroverser Debatte im Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umwelt (KNU) hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, den Probebetrieb zu verlängern.

Ursprünglich war allerdings vorgesehen, dass ein ganzes Jahr weiter getestet wird, jetzt läuft der Vertrag nur bis Ende September 2023. Auch hatte Waiblingen eigentlich vor, den Kunden maximal 200 E-Scooter zum Ausleihen bereitzustellen – nun sollen es wie bisher 100 sein. Auch soll die Ausleihe nur noch in fest definierten Parkflächen regulär beendet werden können. Das ist das Ende des „Free Floating“-Prinzips, bei dem die Nutzer die E-Scooter bisher abstellen konnten, wo sie wollten. Vorbild für das Prinzip mit den festen Parkflächen ist München, hier gibt es etwa alle 150 Meter einen definierten Ort zum Abstellen. Wer in Waiblingen künftig außerhalb solcher Zonen einen E-Scooter liegen lässt, kann den Ausleihvorgang nicht regulär beenden – und muss eine Strafgebühr zahlen. Momentan sind das 25 Euro.

31.422 Fahrten von insgesamt 4801 registrierten Nutzern

Der bisherige Probebetrieb von Anfang Mai 2022 bis Ende Oktober 2022 wird zumindest von der Zahl der Nutzer von der Stadt und dem Unternehmen Lime als Erfolg gewertet. 31.422 Fahrten von insgesamt 4801 registrierten Nutzern gab es ihm genannten Zeitraum, dabei wurden 42.488 Kilometer zurückgelegt. Die durchschnittliche Fahrzeit betrug acht Minuten, dabei wurden im Schnitt 1,97 Kilometer gefahren. Vor allem zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt sowie zwischen der Korber Höhe und der Innenstadt wurden die E-Scooter eingesetzt.

Sehr häufig kreuz und quer abgestellte oder umgeworfene Elektroroller

Die Stadtverwaltung ging auch auf die Beschwerden ein. Dabei zeigte sich, dass auf dem Gehweg geparkte E-Scooter sehr häufig zu Klagen führten, ebenso wie kreuz und quer abgestellte oder umgeworfene Elektroroller. Dass mit E-Scootern ein Auto oder eine Einfahrt blockiert wurden, ist der Stadt dagegen selten gemeldet worden. Dass E-Scooter außerhalb der Kernstadt aufgefunden wurden, kam hingegen oft vor. Dabei war der Probebetrieb der ersten sechs Monate nur auf Waiblingen beschränkt, technisch sollte es also nicht möglich sein, eine Fahrt in Ortschaften wie Neustadt oder Beinstein zu beenden. Dass ein E-Roller in der Rems landete, kam laut der Stadt im genannten Zeitraum genau einmal vor. Die Stadt erreichten zudem viel mehr positive Meldungen von Nutzern als Kritik.

Bislang werden die E-Scooter von Lime in Waiblingen von einem Diesel-Fahrzeug eingesammelt

Unmut über die E-Scooter gab es indes auch bei einigen Mitgliedern des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umwelt. „Das ist nicht das Mittel, um in Waiblingen die Mobilitätswende voranzutreiben“, fand etwa Stadtrat Urs Abelein (SPD). Julia Goll (FDP) betonte, dass sie das „Free Floating“-System kritisch sieht, da es nach ihrer Einschätzung einfach nicht funktioniert. Stadträtin Iris Förster (Grünt/Tierschutzpartei) störte es, dass die Roller einfach irgendwo abgelegt werden konnten – ein Umgang mit Dingen, der sie auch in den eigenen vier Wänden stört. „Das bekämpfe ich zu Hause aufs Schärfste. Wer Kinder hat, kennt das.“ Sie sorgte sich auch, dass es in Waiblingen irgendwann mal von E-Scootern wimmelt, sofern der Probebetrieb vorbei ist und in Waiblingen dann neben Lime auch Konkurrenten auf dem Markt sein dürfen. Siegfried Bubeck, Vorsitzender der FW/DFB-Fraktion, kritisierte, dass die E-Scooter bisher immer von einem Fahrzeug zum Aufladen eingesammelt wurden, das mit Diesel betrieben wird. „Das kann nicht sein.“

Duc Nam Vu, bei Lime für Baden-Württemberg zuständig, versprach hier indes Abhilfe. Im Lauf des ersten Quartals des Jahres 2023 soll das Diesel-Fahrzeug Geschichte sein, dafür arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben mit einem neuen Partner zusammen. Intern hat es sich Lime nach seiner Darstellung sowieso zum Ziel gemacht, bis 2030 CO2-neutral zu sein. Der E-Scooter-Verleih kann nach Duc Nam Vus Erfahrung auch ohne das von vielen kritisierte „Free Floating“-System funktionieren. Die festen Abstellflächen müssen nach seinen Angaben nicht besonders groß sein, hier seien schon fünf mal zwei Meter völlig ausreichend.

Lime-Vertreter: Drei- bis viermal so viele Beschwerden wie in Stuttgart

Dass wie von Iris Förster befürchtet irgendwann die Zahl der E-Scooter in Waiblingen überhandnimmt, kann laut Duc Nam Vu leicht verhindert werden. Das Zauberwort heißt hier Obergrenze. Wenn die Stadträte sagen, dass sie nur 200 Elektroroller zum Ausleihen auf dem Markt haben wollen, dann bedeutet das, dass dies das Limit für alle Unternehmen ist, die sich auf dem Markt tummeln. Das würde dann bedeuten, dass im Fall von vier Firmen in Waiblingen nur noch maximal 50 E-Scooter pro Unternehmen angeboten werden dürfen.

Laut Duc Nam Vu gibt es in Waiblingen übrigens aktuell drei- bis viermal so viele Beschwerden von Nutzern wie in Stuttgart. Er geht aber davon aus, dass die seit September geltenden 25 Euro Gebühr für falsch abgestellte E-Scooter ihre Wirkung zeigen werden. Die meisten Kunden sind schließlich jung, haben also in der Regel auch weniger Geld. „Da kann das schon durchaus schmerzen.“

Was die optimale Lage der Abstellflächen angeht, sollen diese anhand der Nutzerdaten bestimmt werden. Zunächst bieten sich hier laut Duc Nam Vu bereits vorhandene Fahrrad-Stellplätze an, die genutzt werden können. Mittel- bis langfristig wird Waiblingen sich auch damit beschäftigen müssen, Stellplätze für Autos umzufunktionieren.

Stadt kann fristlos kündigen, sofern die Vereinbarungen nicht umgesetzt werden

Bei zwei Gegenstimmen von Iris Förster und Urs Abelein sowie einer Enthaltung von Julia Goll votierte letztlich eine Mehrheit der Stadträte im Ausschuss für die Verlängerung des Probebetriebs. Dafür stimmten Lissy Theurer (SPD), Peter Abele, Hans-Ingo von Pollern (CDU/FW), Volker Escher und Siegfried Bubeck (FW/DFB).

Die Entscheidung bedeutet aber nicht, dass Waiblingen nach Ablauf des Probebetriebs Ende September 2023 auch dauerhaft den E-Scooter-Verleih erlaubt. Außerdem behält es sich die Stadtverwaltung vor, die Vereinbarung fristlos zu kündigen, sofern die festgelegten Regeln nicht umgesetzt werden.