Ein 37-Jähriger klaut im Supermarkt in Fellbach - und verletzt Mitarbeitende

Das Diebesgut bestand aus einer Packung Rippchen, dem Inhalt einer Tabakdose und einer Lampe – insgesamt im Wert von 47 Euro. Zum schweren Raub mit vorsätzlicher Körperverletzung wurde die Tat, als der Dieb von Mitarbeitern eines Fellbacher Supermarktes gestellt wurde und er sich einer Festnahme entziehen wollte.

Schon auf dem Parkplatz verdächtig

Der Angeklagte und sein Begleiter sind einem Zeugen bereits auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt aufgefallen, weil sie sich schwarze Jacken anzogen und die Reißverschlüsse verschlossen, obwohl es ein extrem heißer, schwüler Sommerabend mit über 30 Grad war. Im Laden selbst habe der Ältere des Duos, ein 37-Jähriger, den Tabak aus einer Dose herausgenommen, in einen Beutel umgefüllt und diesen an seinem Körper versteckt. Auf selbige Art hätten dann auch eine Packung Fleisch und eine Lampe ihren Weg in die Tasche des Diebes gefunden. An der Kasse habe der Mann dann aber lediglich ein paar Getränke bezahlt.

Nachdem der Angeklagte den Kassenbereich verlassen hatte, sprachen ihn die Mitarbeitenden auf den Vorfall an und hielten ihn vorläufig fest. Daraufhin habe der 37-Jährige versucht, sie beiseitezustoßen und ins Freie zu flüchten. Bei dem sich entwickelnden Gerangel seien alle Beteiligten zu Boden gestürzt, ehe es gelungen sei, den möglichen Ladendieb zu überwältigen und zu beruhigen.

Einer der Beteiligten habe dabei eine geplatzte Oberlippe abbekommen und wurde durch Kratzer am linken Handgelenk leicht verletzt. Als der zu diesem Zeitpunkt Tatverdächtige rief, er brauche frische Luft, habe man ihn sofort wieder losgelassen und gemeinsam mit seinem Begleiter auf die Polizeibeamten gewartet, die nach wenigen Minuten zu viert eintrafen.

Angeklagter gesteht schnell

Den Beamten gegenüber habe sich der Mann kooperativ und völlig unauffällig verhalten, berichtete eine Beamtin der Polizei. Er habe den versuchten Diebstahl auch unumwunden zugegeben. Bei der Nachvernehmung auf dem Revier habe er erklärt, dass er eine große Menge Schmerztabletten eingenommen und die Nahrungsmittel gestohlen habe, weil er kein Geld mehr hatte. Nachdem der Angeklagte zunächst dem Gericht gegenüber keine Angaben gemacht hatte, entschloss er sich auf Empfehlung seines Verteidigers schließlich, sein Schweigen zu brechen.

Er habe niemanden verletzen wollen, versicherte er mit Hilfe eines Dolmetschers für die serbokroatische Sprache, und bedauere den Vorfall. Aber nachdem sein Chef ihm gekündigt hatte, habe er kein Geld mehr, aber großen Hunger gehabt. Zudem habe er seit zwanzig Tagen wegen eines Infekts, der starke Schmerzen verursachte, nicht mehr geschlafen und unter dem Einfluss starker Medikamente gestanden.

In seiner südosteuropäischen Heimat gebe es so etwas wie Ladendetektive nicht, erklärte er, daher habe er nicht verstanden, was die Mitarbeitenden von ihm gewollt haben, als sie ihn ansprachen. Als er die Uniform des Supermarktes gesehen habe, habe er aber sofort aufgehört, sich zu wehren.

Angeklagter hat bisher keine Vorstrafen

Nach Ansicht des Gerichts war der Vorwurf des schweren Raubes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung aufgrund der Zeugenaussagen und des Geständnisses des Angeklagten erwiesen. Zugutehalten müsse man ihm, dass er bisher in Deutschland nicht vorbestraft sei, sich in einer Ausnahmesituation befand und es sich, sowohl im Hinblick auf den Wert des Diebesgutes wie auch auf die Verletzungen des geschädigten Detektivs, um einen minderschweren Fall handle.

Somit, verkündete der Vorsitzende Richter Steffen Kärcher, sei eine Freiheitsstrafe von acht Monaten tat- und schuldangemessen. In der Hoffnung, dass dies ausreichend Warnung für den Angeklagten sei, werde die Strafe auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Bewährungsauflage habe er jeden Wohnsitzwechsel unaufgefordert dem Gericht zu melden und bis Jahresende eine Geldbuße in Höhe von 800 Euro an den Bewährungshilfeverein Stuttgart zu bezahlen.

Dabei müsse man auch bedenken, dass er noch Verfahrenskosten in Höhe von ungefähr tausend Euro zu tragen habe. Staatsanwaltschaft, Angeklagter und Verteidigung haben nun eine Woche Zeit zu entscheiden, ob sie das Urteil annehmen oder dagegen Rechtsmittel einlegen.