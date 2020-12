Mit ihrer Familie hat sie gerade eineinhalb Wochen Quarantäne hinter sich. Nun will Natalia Gavrina, die in Waiblingen auf der Korber Höhe wohnt, mal was loswerden – und zwar keine Beschwerde über die Maßnahme, die nach einem positiven Corona-Test angeordnet worden war, sondern vielmehr ein Lob für ihre Apotheke.

Die 40-Jährige hat sich nämlich sehr gefreut, dass die Apotheke ihr nicht nur sehr schnell die bestellten Medikamente nach Hause geliefert hat, sondern auf der Rechnung noch