Einkäufe abholen, wenn die Geschäfte zu sind: Innovative Packbox für Waiblingen?

Groß ist der Aufschrei, wenn in Waiblingen wieder ein Modegeschäft schließt. Aber Hand aufs Herz, wer hat regelmäßig dort eingekauft? Amazon, Zalando und Co. bedrohen die Innenstädte. Viele Kunden würden nur zu gerne mit gutem Gewissen beim Einzelhändler ihres Vertrauens einkaufen, haben aber zum Beispiel als Doppelverdiener mit kleinen Kindern tagsüber schlicht nicht die Zeit. Abhilfe könnte eine innovative Packbox schaffen, die in Waiblingen als Pilotprojekt erprobt werden könnte – wenn genug Geschäfte und Unternehmen mitmachen.

Eine Packbox nur für den Einzelhandel und sonstige Unternehmen vor Ort sowie deren Kunden? „Damit würden wir für Baden-Württemberg Neuland betreten“, meint Wirtschaftsförderer Dr. Marc Funk. Gemeint ist die „MyRenzBox“ des Herstellers Renz aus Kirchberg/Murr, der nach eigenen Angaben europäischer Marktführer für Brief- und Paketkastenanlagen ist. Ein Standort in Waiblingen ist schon gefunden: Das alte Avia-Areal wird derzeit von der Central-Apotheke als Parkplatz und Standort der Corona-Teststation genutzt. Dieses hat den Vorteil, dass es zentral gelegen und zudem mit dem Auto gut anfahrbar ist.

Einzelhändler können die Box mit ihrem Online-Shop verknüpfen

„Der Einzelhandel bekommt die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum zu testen, wie die Kunden so ein Instrument nutzen“, wirbt Marc Funk für die Teilnahme. Sie könnten die Packstation mit dem eigenen Online-Shop verknüpfen und den Kunden als Zusatznutzen offensiv anbieten. Gut zu wissen: Finanziell müssen sie in der Testphase nichts investieren. „Ich bin überzeugt, dass diese Verknüpfung von stationärem Einzelhandel und Online-Shop die Zukunft ist“, bekräftigt Markus Graf, Vorstand der Waiblinger ShareX Mobility AG. Die Idee scheint gut. Ob die Welt schon bereit ist, wird sich zeigen. Immerhin entstünden den Beteiligten keine Kosten. Sie können sich das Projekt kommende Woche durch die WTM GmbH vorstellen lassen.

Nachricht per SMS, E-Mail oder Messenger

Waiblingen wird wie andere Kommunen im Rems-Murr-Kreis im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive vom Verband Region Stuttgart gefördert. Über diese Projektfinanzierung kann die Box für zunächst zwölf Monate aufgestellt werden. Anbietern wie DHL, Hermes oder Amazon steht die Box nicht zur Verfügung.

Kunden bestellen dann online, persönlich oder telefonisch und können ihre Ware unabhängig von Öffnungszeiten in der „MyRenzBox“ abholen. Will die Kundin oder der Kunde die bestellte Ware abholen, erhält sie per individuell übermittelten PIN Zugang zur jeweiligen Abholbox. Bezahlen kann man entweder bereits bei der Online-Bestellung oder im Geschäft. Benachrichtigt werden die Kunden per E-Mail, SMS oder Messenger, sobald die Ware abholbereit ist. Und später, nach der Anprobe zu Hause: Hat die bestellte Hose nicht gepasst? Auch für Retouren könnte die Packstation genutzt werden.

Gut fürs Klima: Weniger Fahrten

Den Einzelhandel vor Ort zu stärken und gleichzeitig Fahrten von Paketdienstleistern zu reduzieren, das ist für Markus Graf die Vision, die dahintersteht. Schließlich kurven Stand heute Transporter von fünf bis sechs verschiedenen Paketdienstleistern durch die Straßen. Dem Klima zuliebe gelte es, diesen Aufwand aufs Nötige zu beschränken. Neben einer verbesserten CO2-Bilanz könnte sich die örtliche Wirtschaft vielleicht über neue Arbeit freuen. Eine Aufgabe könnte es zum Beispiel sein, die Ware auszuliefern – am besten umweltfreundlich mit dem Lastenrad.

Winnenden und Weinstadt, weiß der gut vernetzte Wirtschaftsförderer Marc Funk, sind beim Pilotprojekt zunächst nicht mit an Bord. Aber offenbar nicht aus grundsätzlicher Ablehnung, sondern nur wegen der Kürze der Zeit bis zum Start.