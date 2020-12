Für einen Montag war es kein schlechter Einkaufstag, aber: Auch am vorletzten Tag vor Schließung der meisten Fachgeschäfte in der Waiblinger Innenstadt ist das ganz große Getümmel ausgeblieben. Großeltern suchten beim Spielwaren-Geschäft nach Weihnachtsgeschenken für die Enkel und bei Villinger-Zeller kaufte sich noch einen Bräter, wer sich in Sachen Weihnachtsgans seit Jahren immer auf Omas Kochkünste verlassen konnte.

Von Torschlusspanik ist dennoch wenig zu sehen. „Die Leute haben