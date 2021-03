Um 9 Uhr sperrt an diesem Montag (08. März) Wilhelm Plieninger das Schuhgeschäft in der Waiblinger Altstadt für die Kunden auf. „Man atmet auf“, sagt er. Und nicht nur er. Viele andere Einzelhändler in Waiblingen tun dies ebenso. Die spannende Frage aber bleibt: Wer öffnet heute, wer hat es übers Wochenende seit der Bekanntgabe der neuen Corona-Verordnung nicht geschafft den Laden auf Vordermann zu bringen und die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen. Wir, von der Lokalredaktion