Das Coronavirus hat viele Einzelhändler an den Rand ihrer Existenzen gebracht. Erst lähmte der wochenlange Lockdown, dann kamen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht, die vielen Kunden vom Shoppen und Flanieren abhält. Und noch immer ist die Krise nicht vorbei. Definitiv nicht aufs Konto des Corona-Virus gehen allerdings die Schließungen von City-Shoes am Alten Postplatz, von Tamaris und dem Modegeschäft Street One in der Langen Straße. Seit Monaten sind die Läden leer, das Schaufenster