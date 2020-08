Sie heißen Erna, Elmar oder Erwin. Die schicken schwarz lackierten Elektroroller gehören zum neuen Fuhrpark des Landratsamtes Rems-Murr, mit dem sich die Behörde ins elektrische Mobilitätszeitalter einrollt. Die 20 E-Autos, die sechs E-Roller und 18 Pedelecs können sich die Beschäftigten künftig auch in ihrer Freizeit ausleihen. Es handele sich um ein einzigartiges Modell in Baden-Württemberg, sagte Landrat Richard Sigel bei der Vorstellung des Fuhrparks in Waiblingen.

Carsharing im