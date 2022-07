Eiscafé-Chef: Die Altstadt in Waiblingen "stirbt am Abend früh aus"

„Super“ war der Umsatz während des Altstadtfests 2022. Insgesamt hadert der Chef des Eiscafés Roma in der Kurzen Straße aber ein bisschen mit dem Standort in der Altstadt in Waiblingen. Zum Saisonstart 2021 war das Roma vom alteingesessenen Laden in der Fronackerstraße umgezogen. Das Haus dort hat die Familie verkauft, es ist inzwischen abgerissen. Dort soll neu gebaut werden.

Die Stammkundschaft aus der Fronackerstraße fehlt in der Kurzen Straße, und die Laufkundschaft gleicht das offenbar nicht aus. „Jetzt würde ich sagen: Uns fehlt sehr viel To-go-Geschäft“, so Riccardo De Simone nach eineinhalb Eis-Jahren in der Altstadt. „Die Innenstadt stirbt am Abend früh aus. In der Fronackerstraße war es besser.“

Viele hätten dort Eisbecher geholt. Die kämen nun nicht zu ihm in die Kurze Straße, „weil man nicht mit dem Auto reinfahren kann“. Das höre er oft von Kunden, die nun vielleicht einmal statt dreimal die Woche vorbeikommen. „Der kurze Stopp mit dem Auto fehlt.“

„Es bräuchte mehr Belebung“

In der Fronackerstraße hätten sie manchmal bis 23 Uhr aufgehabt, in der Altstadt schließe das Roma um 21 Uhr. „Es bräuchte einfach mehr Veranstaltungen und Belebung, davon würden wir profitieren.“

Über einen weiteren Umzug denkt Riccardo De Simone aber nicht nach, sagt er. „Das wäre mir zu viel. Wir haben ja zwei weitere Standorte, mit denen wir zufrieden sind.“ Und trotz der gewissen Enttäuschung: Auch die Kurze Straße sei „okay“.