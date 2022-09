Eisentaltag 2022 in Waiblingen: Firmen wie Poolgroup präsentieren sich (11.9.)

Nach einer Corona-Pause hat am Sonntag im Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen wieder der Eisentaltag stattgefunden. Erstmals beteiligt waren das Fahrradgeschäft „Bikes ‘n’ Boards“ sowie die Poolgroup mit ihrer Tochterfirma Elakustik. Die Poolgroup organisierte schon das G7-Gipfeltreffen 2015 und 2022 auf Schloss Elmau.

Laut Oliver Ohrndorf, Director Marketing & Communications, haben sich die zwölf neuen Azubis der Poolgroup um den Eisentaltag gekümmert. Sie machen gerade entweder eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder zum Veranstaltungskaufmann, vier davon am Standort Waiblingen. Für den Vormittag holten sie eine Blaskapelle, für den Nachmittag eine Rock-Coverband. Es gab Grillhähnchen, Getränke und viele Sitzgelegenheiten. Auf dem Gelände in der Eisentalstraße 37 war zudem noch die Agentur für Arbeit präsent. Und in einem Pavillon zeigte die Poolgroup, was sie alles genau macht.

Firma sucht Programmierer

Seit den Corona-Lockerungen finden nun wieder mehr Präsenzveranstaltungen statt, wie etwa die VfB-Mitgliederversammlung, welche die Poolgroup stemmt. Auf der anderen Seite, sagt Oliver Ohrndorf, hätten die während der Coronazeit erprobten Hybridveranstaltungen durchaus Zukunft. Auch deshalb sucht die Firma mittlerweile auch Programmierer. Bis 2023 sollen fünf bis zehn neue Leute eingestellt werden.

Ebenfalls mit dabei waren am Eisentaltag die Bäckerei Schöllkopf, das Zott-Fitnessstudio, das Autohaus von der Weppen, Kraus & Hampp Textildruck, AlmaWin Reinigungskonzentrate, Knapp Sanitär & Heizung, Bäder & Fliesen, Deihle Metallbau, das Bestattungsinstitut Hofmeister, Hess Bürofachmarkt und das Rote Kreuz.