Minus 12 Grad zeigt das Thermometer um 7 Uhr in Waiblingen an diesem Donnerstag, 11. Februar 2021. Der Deutsche Wetterdienst warnte deshalb vor strengem Frost in Deutschland. Wie können wir uns vor der Kälte schützen - unsere Redaktion gibt sieben Tipps.

1. Wer vor die Tür geht, sollte sich dick einpacken. Empfindliche Stellen wie Hände, Kopf und Hals sollten mit Handschuhen, Mütze und Schal geschützt werden. Wer Fäustlinge als Handschuhe verwendet, dessen Hände bleiben besser warm.